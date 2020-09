Migranti: Unhcr, Ics e Oim esortano Stati a porre fine alla crisi umanitaria su nave Maersk Etienne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assenza di un meccanismo di sbarco chiaro, sicuro e strutturato a beneficio delle persone soccorse nel Mediterraneo continua a mettere a rischio vite umane", ha dichiarato il direttore generale dell'Oim, Antonio Vitorino. "Oim e Unhcr si appellano da tempo agli Stati affinché abbandonino l'attuale approccio che prevede l'adozione di accordi ad hoc e istituiscano uno schema per cui gli Stati costieri si assumano pari responsabilità nell'assicurare un porto sicuro, e al quale gli altri Stati membri Ue diano seguito mostrando solidarietà". "Le condizioni a bordo si stanno rapidamente deteriorando e non possiamo più restare ad assistere inerti mentre i governi ignorano il dramma di queste persone", ha dichiarato Guy Platten, segretario generale dell'Ics. "Non è la prima volta che ciò accade ed è necessario che i governi adempiano i propri obblighi. Il tempo stringe e la responsabilità di garantire l'incolumità e la sicurezza di queste persone spetta senza ombra di dubbio ai ministri di questi governi. Questa situazione non riguarda il Covid. Si tratta molto semplicemente di una questione umanitaria". (segue) (Com)