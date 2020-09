Migranti: Unhcr, Ics e Oim esortano Stati a porre fine alla crisi umanitaria su nave Maersk Etienne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore del trasporto marittimo prende estremamente seriamente i propri obblighi legali e umanitari di assistere le persone alla deriva, e ha lavorato duramente per assicurare che gli equipaggi delle navi si facciano trovare quanto più possibile preparati quando si presenta loro la possibilità di dover condurre soccorsi in mare su larga scala. Tuttavia, le navi mercantili non sono progettate né attrezzate a tale scopo, ed è necessario che gli Stati facciano la propria parte", ha dichiarato Guy Platten. "Il soccorso in mare rappresenta un imperativo umanitario basilare", ha dichiarato Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. "La Maersk Etienne ha adempiuto i propri obblighi marittimi ed evitato che si perdessero altre vite nel Mediterraneo. La Ue e gli Stati membri ora devono fare la propria parte per portare a compimento queste vitali operazioni di salvataggio consentendo alle persone soccorse di sbarcare, e dovrebbero, inoltre, mostrare solidarietà reciproca, in particolare mediante l'adozione di un meccanismo efficace e strutturato di ricollocamento". Quello in cui è coinvolta la Maersk Etienne è il terzo caso in cui, quest'anno, una nave mercantile è rimasta bloccata al largo assicurando assistenza a persone soccorse in mare. A maggio, il viaggio della Marina era stato ritardato di sei giorni prima di far sbarcare le 80 persone soccorse che si trovavano a bordo, mentre a luglio la Talia aveva ritardato di quattro giorni il proprio itinerario per assicurare assistenza a 50 persone, prima che fosse loro consentito di sbarcare in un porto sicuro. Quest'ultimo caso testimonia che la situazione si sta aggravando. (Com)