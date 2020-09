Speciale energia: spagnola Naturgy costruirà parco eolico da 218 MW in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Naturgy costruirà un parco eolico ("Ryan Corner") da 218 megawatt nello Stato di Victoria, in Australia, con un investimento complessivo di 219 milioni di euro che dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà del 2022. Con questo accordo, Naturgy raddoppia la sua presenza in Australia, aumentando la sua capacità a circa 500 MW, diventando così il terzo produttore di energia eolica del paese. Il parco eolico di Ryan Corner è il terzo investimento di Naturgy in Australia, attraverso la sua filiale Global Power Generation (GPG), dopo quelli di Crookwell (96 MW) e Berrybank Stage-1 (180 MW). (Spm)