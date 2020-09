Speciale energia: Germania-Russia, Baerbock (Verdi), fermare immediatamente Nord Stream 2 per caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 deve essere fermato immediatamente a seguito dell'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. È quanto affermato da Annalena Baerbock, copresidente del partito tedesco dei Verdi con Robert Habeck. Intervistata dal settimanale “Der Spiegel”, Baerbock ha denunciato l'avvelenamento di Navalnyj come “un tentato omicidio, pilotato dal Cremlino”. Pertanto, sono “giuste le parole taglienti” con cui la cancelliera tedesca Angela Merkel ha condannato l'attacco contro Navalnyj e ha chiesto con forza alla Russia di rispondere sul caso. Tuttavia, ha osservato Baerbock, “le parole da sole non bastano, ora devono seguire i fatti”. In tale prospettiva, per la copresidente dei Verdi, “una risposta chiara da parte del governo federale sarebbe interrompere immediatamente il progetto Nord Stream 2. I lavori di costruzione in Meclemburgo-Pomerania anteriore dovrebbero essere interrotti definitivamente”. Secondo Baerbock, il Nord Stream 2 “non è soltanto un gasdotto qualsiasi”. L'infrastruttura “divide l'Europa”, è “una scommessa contro gli obiettivi climatici europei e l'opposto della diversificazione della politica energetica”. Inoltre, ha sottolineato la copresidente dei Verdi, “dietro il Nord Stream 2 vi è Gazprom”, il gruppo per l'energia russo “direttamente collegato al regime” di Mosca. Baerbock ha denunciato: “L'Unione europea finanzia quindi indirettamente un regime che non esita a utilizzare mezzi proibiti di distruzione di massa. Al proprio interno e nel centro dell'Ue, come ha dimostrato il caso Skripal”. (Geb)