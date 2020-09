Speciale energia: ministro russo Novak, prezzo petrolio nel 2021 potrebbe arrivare a 50-55 dollari a barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo di un barile di petrolio, nel 2021, potrebbe attestarsi attorno ai 50-55 dollari. Lo ha detto il ministro dell'Energia russo, Aleksander Novak, in occasione del vertice sulla manifattura e l'industrializzazione mondiale. Il ministro ha rivisto al ribasso le recenti previsioni della banca di investimento Goldman Sachs, secondo le quali il costo del petrolio dovrebbe arrivare a 65 dollari al barile. "Io ho previsioni più moderate rispetto a Goldman Sachs per il 2021. Secondo la mia opinione, il costo medio durante l'anno di un barile di petrolio potrebbe essere di 50-55 dollari", ha dichiarato Novak, come riportato dall'agenzia russa "Sputnik". Il ministro ha aggiunto infine che i principali produttori di petrolio dovranno assicurarsi di non saturare troppo il mercato nel corso del prossimo anno. (Rum)