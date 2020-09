Speciale energia: Iran, vicepresidente Nobakht, non possiamo vendere neppure una goccia di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran non può vendere neppure una goccia di petrolio. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell'Iran e capo dell'organizzazione per il bilancio e la pianificazione, Mohammad Baqer Nobakht, come riferisce l'agenzia stampa "Irna". Durante un evento nella provincia di Hamedan, Nobakht ha dichiarato che "tutti - e in particolar modo la guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei - sanno che abbiamo davanti un anno difficile". Riferendosi agli statunitensi come "giustizieri privi di giustizia", Nobakht ha proseguito dicendo: "Ora siamo in una situazione in cui questi boia ingiusti non ci permettono neppure di vendere una goccia di petrolio per comprare cibo e medicine". Il vicepresidente ha aggiunto che anche quando il petrolio è venduto Teheran non può effettuare le transazioni finanziarie necessarie e ricevere il denaro dovuto. Nobakht ha poi dichiarato che "è necessario che inviamo un messaggio al nemico che più dure saranno le sanzioni e più noi saremo tenaci e attivi nel guidare il paese malgrado tutte le difficoltà". Nobakht ha anche citato la previsione di Khamenei secondo cui il 2020 vedrà "un balzo nella produzione nazionale". (Res)