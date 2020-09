Speciale energia: Emirati, ministro Industria sottolinea ruolo tecnologie digitali in diversificazione economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti si concentrano sull’uso della tecnologia moderna per “rafforzare la crescita delle industrie nazionali”, aumentarne la competitività e rinforzarne il contributo all’accrescimento del valore aggiunto locale, oltre a “diversificare l’economia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati, Sultan Al Jaber, parlando alla terza edizione del Vertice mondiale sulla manifattura e l’industrializzazione (Gmis), secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Secondo il ministro Al Jaber gli Emirati sono al lavoro per creare un’economia “knowledge-based”, cercando di costruire un sistema che sostenga la creazione di impieghi durevoli, oltre a realizzare un valore maggiore per i settori in cui il paese possiede un elevato vantaggio competitivo, come l’energia, il petrolchimico, le risorse minerarie, le catene di approvvigionamento e i servizi logistici. L’innovazione tecnologica promossa dagli Emirati riguarda anche settori che rafforzano l’autosufficienza del paese, come le acque, l’agricoltura e l’alimentare. Secondo Al Jaber il paese intende “creare valore” anche in settori nuovi e promettenti come le biotecnologie, la sanità e le industrie farmaceutiche. Il ministro emiratino si è anche soffermato sul ruolo della pandemia di Covid-19 “nell’accelerare la trasformazione digitale”. Il Gmis è nato nel 2015, su iniziativa dell'Organizzazione dello sviluppo industriale della Nato (Unido) e del ministero dell'Energia e dell'Industria degli Emirati Arabi Uniti per incentivare la cooperazione tra i governi e gli investitori. L’edizione di quest’anno, che ha luogo virtualmente, è intitolata "Glocalizzazione: verso filiere globali inclusive e sostenibili”. Al vertice partecipano, tra gli altri, anche il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, i presidenti dell'Angola, Joao Lourenco, del Sud Africa, Cyril Ramaphosa, e del Ghana, Nana Akufo-Addo. (Res)