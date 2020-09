Speciale energia: Patuano (A2a), recovery fund può essere accelerazione per risolvere ritardo di infrastrutture in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gap infrastrutturale italiano su alcuni settori è oggettivamente molto evidente parliamo del settore ambientale per esempio come la waste economy o il settore idrico. La soluzione del ritardo accumulato dall'Italia sulla disponibilità delle infrastrutture potrà trovare nel recovery fund una possibile accelerazione". Lo ha detto il presidente di A2a, Marco Patuano, parlando con i giornalisti a Villa D'Este, al primo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Quello che serve oggi – ha spiegato Patuano - sono progetti e in questo senso il ruolo delle multiutility sono soggetti che possono avere un ruolo di progettualità importante". "Le mutiutility – ha concluso il presidente di A2a - hanno una vicinanza con il territorio, e sono vicine alle reali necessità dei cittadini che vogliono città pulite, sicure e quando aprono il rubinetto vogliono avere acqua disponibile e pura e vogliono che i fiumi siano tenuti bene e siano puliti. Tutte cose non avvengono per miracolo ma sulla base di infrastrutture". (Rem)