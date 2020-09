Speciale energia: Tunisia, crisi petrolifera di Al Kamour, interviene la presidenza della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatorato di Tataouine, ricca di idrocarburi e teatro di diversi movimenti di protesta che rivendicano occupazione e sviluppo, occupa la più vasta area della Tunisia ma ha un basso indice di sviluppo e un’alta disoccupazione. La produzione di idrocarburi in Tunisia è in costante calo da diversi anni. Alla fine di giugno 2020, la produzione nazionale di gas e petrolio è diminuita rispettivamente dell'8 e dello 0,7 per cento rispetto alla fine di giugno 2019. L'arresto della produzione nei giacimenti di petrolio e gas nel sud della Tunisia a causa del sit-in di Al Kamour ha destabilizzato ulteriormente il bilancio energetico. Il paese è da tempo impossibilitato a pagare le royalty ai suoi fornitori di energia, in patria e all'estero. (Tut)