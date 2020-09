Speciale energia: Iran, Aiea, uranio arricchito Teheran dieci volte superiore al consentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di uranio arricchito dell’Iran superano di dieci volte i limiti consentiti dall’Accordo internazionale sul nucleare (Jcpoa) del 2015. Lo afferma un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia nucleare (Aiea), citato dal portale “Arab News”. Mentre il limite previsto dal Jcpoa era pari a 330 chilogrammi totali di uranio arricchito in forma di un particolare composto, pari a 202,8 chilogrammi di uranio, le riserve iraniane ammontano a più di 2.105 chilogrammi. Secondo il rapporto, l’Iran la scorsa settimana ha consentito agli ispettori dell’Aiea di visitare uno dei due siti dove nei primi anni 2000 potrebbe aver avuto luogo attività nucleare non dichiarata. La notizia giunge in un momento di tensioni fra Iran e Stati Uniti, dopo che Washington ha tentato di attivare la controversa clausola “snapback” per riattivare le sanzioni contro Teheran, ma ha incontrato l’opposizione di numerosi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu, per i quali tale soluzione non sarebbe più applicabile dato che gli Stati Uniti sono usciti dal Jcpoa nel 2018. Nelle scorse settimane il direttore dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, aveva visitato Teheran e incontrato le autorità del paese. Secondo un comunicato congiunto rilasciato il 26 agosto da Grossi insieme al vicepresidente dell’Iran e direttore dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Oiea), Ali Akbar Salehi, le due organizzazioni hanno concordato sulla necessità di “rinforzare la cooperazione e migliorare la fiducia reciproca” per facilitare la piena realizzazione degli accordi internazionali. (Res)