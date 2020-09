Giappone: coronavirus, meno di 80 nuovi casi a Tokyo per la prima volta da due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in Giappone, in base agli ultimi dati ufficiali resi noti oggi dal ministero della Salute, sono 72.751, con 1.382 decessi, quasi quattromila in più di una settimana fa. La maggior parte dei contagi si concentra nella prefettura di Tokyo, 21.772, seguita da quelle di Osaka e Kanagawa, 9.043 e 5.431 rispettivamente. Oggi nella capitale sono stati registrati 77 nuovi contagi: per la prima volta dall’8 luglio l’incremento è sceso sotto quota 80. Ad agosto a Tokyo sono risultate contagiate 8.126 persone, con una media quotidiana di 262,1. A luglio erano stati registrati 6.466 casi, con una media di 208,6. Attualmente nella capitale sono ricoverati 27 pazienti in condizioni gravi. (Git)