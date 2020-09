I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: a Milano avviata sperimentazione per neutralizzare Covid nell'ariaDepuratori per l'aria in grado di neutralizzare totalmente la carica virale del Sars-CoV2-2 sono stati istallati questa mattina in una scuola di Milano, l'istituto superiore Schiapparelli-Gramsci di via Settembrini. Si tratta di una sperimentazione che durerà per l'intero anno scolastico, avviata dalla Città metropolitana di Milano, competente sulle scuole superiori del territorio. La macchina, brevettata dalla startup italiana attiva nelle nanotecnologie Nanohub, è l'unica al mondo in grado di inattivare in tempi rapidi la carica virale infettiva negli ambienti chiusi: in dieci minuti il depuratore inattiva il 98,2 per cento della carica del Sars-Cov2-2, in venti minuti oltre il 99,8, fino alla completa neutralizzazione in mezz'ora. L'efficacia del filtro è stata testata nel laboratorio della dottoressa Elena Vincenzi, capo dell'unità di patogenesi virale e biosicurezza dell'ospedale San Raffaele di Milano, nota per aver isolato il virus della Sars nei primi anni 2000. Il protocollo d'intesa firmato da Città metropolitana con Nanohub, lo Schiapparelli-Gramsci e Dto, la società che commercializza e fornisce l'assistenza tecnica per i depuratori, ha concesso all'istituto in comodato d'uso gratuito 52 depuratori, posizionati uno in ogni aula e due nei laboratori e nelle biblioteche. (segue) (Rem)