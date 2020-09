I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: sindaco Sala, nessuno ha bacchetta magica, importante è arrivare il più preparati possibile“Sulle scuole vediamo un po’ cosa succede perché nessuno ha la bacchetta magica. L’importante è arrivare il più preparati possibile”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al confronto online organizzato dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil dal titolo “Quale sanità a Milano - Le sfide post Covid”. “Come Comune di Milano - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo comprato un grande numero di termoscanner e di dpi per i dipendenti, abbiamo cercato di facilitare l’accesso scuole, istituendo vie ‘car-free’ o allargando lo spazio sui marciapiedi, abbiamo messo risorse per sei milioni per migliorare la pulizia all’interno dell’aule e nei plessi e abbiamo usato i poteri commissariali attribuiti al sindaco per velocizzare i lavori e la ridefinizioni degli spazi scolastici. Faremo tutto il possibile e chiediamo la collaborazione di tutti per la vaccinazioni sia quelle obbligatorie sia quelle facoltative. Credo che - ha chiosato Sala - sia una tematica assolutamente rilevante”. (segue) (Rem)