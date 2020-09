I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: non si ferma ad alt e dà il via a inseguimento su Tangenziale Ovest, arrestatoUn 23enne di origini marocchina è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Corsico (MI) per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'equipaggio della pattuglia dopo aver intimato l'alt ad un'auto che proseguiva la sia marcia senza fermarsi, ha dato il via a un inseguimento con la stessa in via Vecchia Vigevanese a Trezzano sul Naviglio (MI), protrattosi per numerosi chilometri lungo la tangenziale Ovest di Milano. I militari, giunti nel comune di Opera (MI), con la collaborazione dei rinforzi, sono riusciti a bloccare il conducente del veicolo, il quale aveva opposto ripetutamente resistenza tentando la fuga a piedi nell'area boschiva. I carabinieri fermavano anche una donna di origini magrebine, mentre l'altro passeggero si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. L'auto è risultata essere sprovvista di copertura assicurativa ed intestata ad un prestanome. (Rem)