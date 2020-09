Canada-Italia: a Toronto il webinar "Tiziano, il Raffaello di Venezia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto italiano di cultura di Toronto, proseguendo la serie di seminari online organizzati in occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Raffaello, propone un webinar che mette a confronto l'opera di Tiziano con quella di Raffaello. Lo rende noto la Farnesina. Lo scopo è quello di esaminare come i due grandi maestri della pittura italiana, che probabilmente non si sono mai incontrati, possano, anche se in contesti culturali e in circostanze diverse, aver sviluppato tecniche innovative e modalità di rappresentazione molto simili. Giorgio Tagliaferro, professore Associato di Arte Rinascimentale presso l'Università di Warwick, nel corso del seminario "Tiziano, il Raffaello di Venezia" metterà in evidenza come Tiziano, ancora molti anni dopo la morte di Raffaello, abbia guardato al collega non solo come fonte di ispirazione per la sua straordinaria inventiva, ma anche come ideale di eccellenza da superare, spingendo Tiziano a promuoversi come il più grande di tutti gli artisti, dando a Venezia il proprio "Raffaello". (Com)