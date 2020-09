Scuola: Aprea (Fi), Azzolina doveva evitare carenza docenti, ha creato nuove emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia aveva previsto tutto con molto anticipo e aveva invitato ripetutamente la ministra Lucia Azzolina a non far partire, peraltro in ritardo, la macchina della mobilità dei docenti e della selezione concorsuale in concomitanza con la ripresa delle lezioni. Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro. "Anziché concentrarsi su nuovi paradigmi formativi ed organizzativi delle scuole, in virtù degli scenari rivoluzionari imposti dalla pandemia, puntando su piani massicci di formazione degli insegnanti, per favorire percorsi di personalizzazione con insegnanti tutor e di digitalizzazione della didattica, nonché su forme di reclutamento di istituto per garantire maggiore coerenza con i progetti educativi territoriali, e la condivisione delle forme di prevenzione, la ministra Azzolina ha rimesso in funzione fallimentari procedure di selezione dei docenti, per rimettere in piedi la vecchia scuola pre Covid. Una scuola, arretrata prima della pandemia, - sottolinea- che appare ora sempre più inadeguata e strutturalmente limitata a far fronte alla complessità che si presenterà nelle scuole a partire dal 14 settembre. Piangere lacrime di coccodrillo e a settembre non aiuterà le scuole e le famiglie a ritrovare nuovi equilibri per la ripresa in sicurezza delle attività educative. Ma a noi di Forza Italia - conclude - sono fin troppo chiari gli errori commessi dalla gestione Azzolina e ne chiederemo conto sul piano politico ed istituzionale". (Com)