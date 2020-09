Scuola: Ronzulli (FI), per governo diritto a istruzione non è per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi riparte l'anno scolastico ma non ovunque e non per tutti. Non è solo il primo giorno di scuola, ma anche il giorno in cui si verifica quanto avevamo previsto e denunciato da tempo: caos, impreparazione, mancanza di regole chiare e istituti che non garantiscono pienamente la sicurezza sanitaria degli studenti". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, durante un sopralluogo presso una scuola di Voghera. "L'assenza di una visione organica sul dossier scuola ha impedito che gli studenti potessero tornare tutti in classe e in totale sicurezza, tra insegnanti che mancano, banchi non ancora consegnati, nuove aule non realizzate e addirittura discriminando le categorie più deboli, come i disabili. Il diritto all'istruzione di cui tanto parla il governo oggi riparte ma non per tutti", conclude Ronzulli. (Com)