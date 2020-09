Bologna: estorsione e sfruttamento della prostituzione, arrestato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato un quarantaquattrenne rumeno per estorsione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Ieri a Casteldebole i militari hanno soccorso una donna, originaria dell’Europa dell’Est, che ha riferito di essere stata picchiata dal suo “fidanzato-protettore”. La prostituzione impostale sarebbe stata legata ad alcune rigide regole: 100 euro a prestazione, clienti tassativamente italiani ed elargizione totale al protettore della somma guadagnata (circa 1.000 euro al mese). Ogni volta che la vittima non riusciva a rispettare quelle direttive, facendosi pagare di meno (70 euro per una prestazione sessuale completa, come previsto nel tariffario bolognese), oppure accogliendo clienti stranieri, veniva picchiava. L'ultima aggressione sarebbe stata causata proprio dalla vista di un cliente straniero: “Devi andare solo con gli italiani, se vai con un rumeno o con un albanese ti taglio gola!”, le avrebbe intimato. Poco dopo l'uomo, ancora nelle vicinanze, è stato identificato e tradotto in carcere. (Ren)