Roma: perseguita una sconosciuta per 10 mesi e la minaccia di morte, arrestato stalker all'Eur

- "Ti spacco la bottiglia in faccia! Uno di questi giorni ti massacro", questa la minaccia rivolta con una bottiglia in mano da uno stalker nei confronti di una ragazza che già perseguitava da dieci mesi all'Eur. L'uomo, romeno di 26 anni, non conosceva personalmente la donna ma per dieci mesi l'ha seguita e minacciata, appostandosi sotto casa sua. Ieri sera la donna però, impaurita, ha contattato la Polizia e quando gli agenti del commissariato Colombo sono arrivati sul posto lo stalker era ancora seduto su un muretto poco distante dalla vittima. La donna è stata dapprima aiutata da due dipendenti di un ristorante lì vicino che hanno impedito allo stalker di attaccarla fisicamente e poi dai poliziotti che hanno arrestato il 26enne. Gli accertamenti successivi sull'uomo hanno permesso di verificare che già nel mese di febbraio il rumeno finito in manette per aver aggredito con un bastone altre due donne. Al momento dell'arresto lo stalker ha rivolto un'ultima minaccia nei confronti della ragazza ed è stato portato via mentre urlava "io da oggi ti fermo".(Rer)