Slovacchia: presidente Caputova promulga riforma della procura generale e speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di decidere della rimozione del procuratore generale, il capo dello Stato slovacco può chiedere il parere del Consiglio dei procuratori. Entrambe le figure del procuratore generale e del procuratore speciale non potranno essere elette a presidente della repubblica, membro del Consiglio nazionale, del Parlamento europeo, del governo, sindaco o difensore civico per almeno due anni. I candidati saranno sottoposti a un'audizione da parte della commissione Affari costituzionali in condizioni analoghe ai candidati alla Corte costituzionale slovacca. (Vap)