Tunisia: Emirati condannano attacco contro Guardia nazionale a Sousse

- Gli Emirati Arabi hanno condannato con forza "l’attacco terroristico che ha colpito due agenti di polizia in Tunisia", causando la morte di uno dei due e il ferimento dell’altro. Lo afferma un comunicato del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale di Abu Dhabi, ripreso dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Nel comunicato il ministero sottolinea la “dura condanna” da parte degli Emirati di tali “atti criminali” e il “totale rigetto” di tutte le forme di violenza e terrorismo, miranti a minare la sicurezza e la stabilità, contravvenendo a valori e principi religiosi e umani. Gli Emirati esprimono inoltre “condoglianze” e “solidarietà” con le famiglie delle vittime, augurando una pronta ripresa ai feriti. Nell'attacco, avvenuto nella località di Akouda, a nord di Sousse, è rimasto ucciso l'agente Sami Mrabet, mentre l'agente Rami Limam è ricoverato in condizioni critiche. I tre assalitori, uccisi, hanno attaccato con coltelli una pattuglia della sicurezza ad Akouda, sulla via che conduce alla Baia degli angeli, a El Kantaoui, a Sousse. (Tut)