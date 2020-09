Energia: Grecia, ministero accelera su privatizzazioni nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Ambiente e dell’Energia di Atene accelera sul processo di privatizzazioni nel settore energetico, rallentati dallo scoppio della pandemia del Covid-19. Sono sette i progetti in cantiere a cui, secondo il quotidiano "Kathimerini", il ministero ha intenzione di dare la precedenza: questi riguardano la vendita a privati degli operatori del gas naturale, Depa Infrastuctures e Depa Commercial, di Hellenic Petroleum, dell'operatore di trasmissione della rete elettrica (Admie), dell’operatore di distribuzione dell’elettricità (Deddie), del deposito sotterraneo di gas naturale a Kavala (Ugs) e della compagnia generale mineraria e metallurgica (Larco). La conclusione dei negoziati per la privatizzazione di Depa Infrastuctures e Depa Commercial è prevista per il primo trimestre del 2021, mentre per la compagnia Deddie si auspica l’inizio delle procedure di cessione entro novembre. (segue) (Gra)