Energia: Grecia, ministero accelera su privatizzazioni nel settore (2)

- Per quanto riguarda Admie, il governo di Atene è alla ricerca di un terzo investitore da affiancare a China State Grid, l’investitore strategico della compagnia. Alla fine di settembre il ministero accoglierà le prime manifestazioni di interesse per l’acquisizione di Ugs, entro novembre si muoverà invece per la vendita di Larco. Slitta a data da destinarsi la privatizzazione di Hellenic Petroleum, principale società di raffinazione del petrolio in Grecia, a causa dell’impatto della pandemia sui prezzi delle azioni della compagnia. Questi progetti rappresentano i due-terzi del programma di privatizzazioni deciso dal governo di Atene. La capacità del ministero di trovare acquirenti, secondo la stampa di Atene, determinerà il successo dell’iniziativa governativa. (Gra)