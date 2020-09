Nigeria: coronavirus, medici ospedalieri iniziano sciopero per chiedere più mezzi e migliori retribuzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici degli ospedali statali della Nigeria hanno iniziato uno sciopero per chiedere l’aumento degli stipendi e strutture più adeguate per fronteggiare la pandemia di Covid-19. È quanto riferisce la stampa locale. I medici aderenti allo sciopero - indetto dall’Associazione nazionale dei medici residenti (Nard) - chiedono in particolare un'assicurazione sulla vita e prestazioni in caso di morte in servizio per tutti gli operatori sanitari, oltre al pagamento degli stipendi e delle indennità in sospeso. Secondo il sindacato, 14 medici sono morti a causa del Covid-19 dall’inizio della pandemia, nel mese di marzo. Da allora in Nigeria si sono registrati più di 55 mila casi e mille morti.(Res)