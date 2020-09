Brexit: Barnier, Ue preoccupata da intenzioni di Londra di modificare accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore per la Brexit dell'Unione europea, Michel Barnier, ha ammesso di essere "preoccupato" dagli ultimi sviluppi nei negoziati per il raggiungimento di un accordo commerciale post-Brexit con il Regno Unito. Barnier ha annunciato che chiederà "spiegazioni" alla sua controparte britannica, David Frost, sulle trapelate intenzioni del governo di Londra di rinnegare una parte dell'accordo di uscita firmato nel 2019, in particolare riguardo i confini irlandesi. Barnier ha sottolineato che una piena attuazione del trattato sarebbe "vitale" per evitare la riattivazione dei controlli alla frontiera tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Secondo Barnier, il protocollo nordirlandese sarebbe un "prerequisito per la pace sin dalla fine del conflitto" ed è un "prerequisito per una economia unita e coerente per l'intera isola (d'Irlanda), ed anche nel rispetto dei principi del mercato unito".(Rel)