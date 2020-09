Roma: furto al “Compro Oro” sull’Appia, malviventi portano via la cassaforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tagliato la serranda e rotto il vetro della porta al “Compro Oro” su via appia Nuova e hanno portato via l’intera cassaforte. E’ accaduto questa notte poco dopo le 3 quando alcuni residenti hanno lanciato l’allarme vedendo quattro uomini che caricavano, da davanti l’attività commerciale, la cassaforte su un’auto. All’arrivo delle volanti della polizia il gruppo di malviventi si era dileguato. Il proprietario, giunto sul posto, ha riferito che nella cassaforte erano stipati oggetti preziosi per un valore di circa 10mila euro. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei componenti della banda.(Rer)