Scuola: Palumbo (Pd), Regione Lazio rafforza corse tpl, Comune Roma non fa nulla

- La Regione Lazio ha pubblica un bando per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico integrativi ai servizi di linea per dal 14 settembre, nell'ottica di rafforzare il tpl in coincidenza della riapertura delle scuole. In una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, Marco Palumbo, si chiede: "E il Comune di Roma cosa fa? Praticamente nulla - spiega -. Finora la cronaca quotidiana ci offre la fotografia di bus sovraffollati, in barba alle prescrizioni sul mantenimento della distanza di un metro tra passeggeri, e corse insufficienti a soddisfare la domanda di trasporto pubblico che è destinata a subire un notevole incremento a partire da lunedì prossimo, con l'avvio delle scuole. A fronte di promesse di una riorganizzazione del servizio complessiva e di un ampliamento della flotta, la giunta Raggi tanto per cambiare si fa trovare impreparata alla ripartenza. Difficile pensare - conclude Palumbo - che in una settimana si riesca a compiere il miracolo".(Com)