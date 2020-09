Venezuela: coronavirus, Maduro respinge ipotesi di rinvio del voto di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, ha scartato ogni ipotesi di rinviare le delicati elezioni parlamentari di dicembre, nonostante le preoccupazioni sulla crisi sanitaria in atto. "Che nessuno ci venga a parlare di sospensione delle elezioni, nessuno al mondo, avete ben inteso?", ha detto Maduro nel corso di un intervento trasmesso domenica sera in diretta televisiva. "In Venezuela siamo obbligati dalla Costituzione, caschi il mondo, a fare elezioni il 6 dicembre, a fare elezioni entro l'anno", ha sottolineato Maduro elencando i paesi che nel mondo hanno organizzato il ritorno alle urne pur nell'emergenza della diffusione del nuovo coronavirus. Particolare enfasi, va sul caso degli Stati Uniti. "Il 3 di novembre, elezioni. Biden o Trump? Negli Stati Uniti, nonostante abbiano 60mila casi quotidiani di infezione, oltre sei milioni e duecentomila contagiati, nessuno propone" il rinvio. Non lo fanno perché "sono obbligati ad eleggere il presidente. Noi, con tutte le misure che stiamo adottando arriveremo in condizioni molto migliori di quelle attuali", ha sottolineato il presidente. Ad oggi il Venezuela conta ufficialmente 53.289 casi di contagio e 428 decessi. Il rinvio del voto è stato chiesto, tra gli altri, dall'ex candidato presidente Henrique Capriles Radonski, lo stesso che ha chiesto, contro il grosso delle opposizioni, di recarsi alle urne per non "regalare" il successo a Maduro. (segue) (Brb)