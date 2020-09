Spagna: vicepremier Ribera co-presidente consiglio Organizzazione internazionale lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier spagnolo e ministro per la Transizione ecologica e la Sfida demografica, Teresa Ribera, è stata nominata co-presidente del Consiglio consultivo internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oit) delle Nazioni unite per promuovere l'iniziativa "Azione climatica per il lavoro". Si tratta di un programma che mira a fornire una chiara tabella di marcia per l'attuazione di piani di transizione a livello nazionale attraverso il dialogo sociale, la creazione di lavoro dignitoso e di posti di lavoro verdi. "Faremo tutto il possibile per promuovere questa agenda a livello nazionale e internazionale, e vorrei ringraziare l'Oil per averci invitato a farne parte", ha commentato Ribera. La legge spagnola sul cambiamento climatico e la transizione energetica, già in fase di elaborazione parlamentare, è la prima legislazione del suo genere al mondo ad incorporare la disposizione che prevede l'approvazione delle strategie di "giusta transizione" ogni cinque anni per ottimizzare i risultati e ridurre al minimo gli effetti negativi in termini di occupazione e di impatto sociale verso un'economia a zero emissioni, 100 per cento rinnovabile entro il 2050. (Spm)