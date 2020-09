Sanità: sindaco Sala, Regione Lombardia si esponga con chiarezza su strategia per il futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco di Milano il discorso sul ripensamento del sistema sanitario deve tenere conto di “un tema altrettanto profondo” ovvero che “il nostro Paese ha un’organizzazione troppo complessa. Un Paese che non ha mai avuto il coraggio di riformare il sistema amministrativo-locale avrà sempre difficoltà - ha continuato Sala -. Io penso che 20 Regioni siano oggettivamente troppe e le Città metropolitane siano un’incompiuta: questa struttura con 8.000 Comuni italiani, centinaia di Province, 20 Regioni, 14 Città metropolitane, non credo sia la cosa più adatta per gestire il Paese e anche quando si parla di sanità”. (Rem)