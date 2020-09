Svezia: governo aumenterà i fondi per l’assistenza agli anziani dopo le morti per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Svezia aumenterà i finanziamenti per 'assistenza agli anziani di circa 423 milioni di euro nella legge di bilancio per il 2021 dopo le preoccupazioni emerse per via delle morti dovute al coronavirus nelle case di cura. L’esecutivo ha annunciato l’intenzione di aumentare le spese in bilancio di oltre 9 miliardi di euro per migliorare il sistema di welfare a favore delle fasce anziane del Paese. "Il nostro obiettivo deve essere quello di costruire il miglior sistema di assistenza agli anziani del mondo, e questa primavera il coronavirus ha dimostrato che dobbiamo accelerare questo lavoro", ha detto oggi il primo ministro Stefan Lofven chiarendo che dovrebbe essere incluse le modifiche al bilancio nel documento di programmazione il 21 settembre. Lofven ha detto che il budget, negoziato anche con parte dell’opposizione di centrodestra, avrà come priorità il welfare, la lotta ai cambiamenti climatici e il sostegno al sistema giudiziario contro i crimini violenti. "Il bilancio ha una direzione chiara: consentirà a tutti nel nostro paese di contribuire e far uscire la Svezia da questa crisi", ha aggiunto il premier svedese.(Sts)