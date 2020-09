Energia: Portogallo non concederà più autorizzazioni per esplorazioni gas naturale e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo non concederà più contratti per la prospezione e l'esplorazione di gas naturale o petrolio. Lo ha dichiarato al quotidiano "Jornal Economico" una fonte ufficiale del ministero dell'Ambiente. Nel 2015, erano presenti sette società e un totale di 18 concessioni per la ricerca di petrolio e gas naturale in Portogallo: "Australis" a Batalha e Pombal; "Kosmos Energy" al largo dell'Alentejo e dell'Algarve; "Portfuel", in Algarve; "Repsol/Partex" al largo dell'Algarve; "Eni/Galp" al largo dell'Alentejo e dell'Algarve; "Repsol/Kosmos/Galp/Partex" al largo di tutta la costa tra Lisbona e Porto. Tutte queste aziende hanno gradualmente abbandonato la ricerca sugli idrocarburi nel paese soprattutto a causa di un'opinione pubblica sempre più critica nei confronti di questi investimenti a causa dell'aumento della consapevolezza ambientale dei cittadini, proteste spesso sfociate in azioni legali. (Spm)