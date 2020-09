Sardegna: comune di Alghero replica agli ambientalisti, "solo ristrutturazioni negli hotel di Porto Conte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo ristrutturazioni negli hotel di Porto Conte". Risponde così l'assessore all'Urbanistica del comune di Alghero, Emiliano Piras, all'allarme lanciato dall'associazione ambientalista "Gruppo d'intervento giuridico" che nei giorni scorsi aveva lanciato un allarme relativo a "due progetti edilizi per demolizione e ricostruzione con aumento di volumetrie fino al 30 per cento ai sensi di provvedimento legislativo collegato al cosiddetto "piano casa" per i complessi ricettivi Hotel Baia di Conte e Hotel Corte Rosada, sulla costa di Porto Conte, a due passi dal mare". Progetti che, secondo gli ambientalisti, farebbero a pugni col fatto che l'area interessata "rientra, inoltre, nella zona di protezione speciale e nel sito di importanza comunitaria – Sic "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica". "I due hotel – ha spiegato l'assessore Piras – hanno presentato una legittima richiesta d'intervento che mira a migliorare ciò che già è costruito. I lavori concernono demolizioni e ricostruzioni di corpi di fabbrica già esistenti". La replica del Gruppo d'Intervento Giuridico arriva a stretto giro di posta: "In realtà – scrivono gli ambientalisti in una nota - le due istanze di demolizione e ricostruzione sono state presentate dalle rispettive Società immobiliari ai sensi dell' art. 39 della legge regionale n. 8/2015 e s.m.i., che prevede, fra l'altro, la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale". (Rsc)