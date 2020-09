Migranti: sindaco Pozzallo, in arrivo nave quarantena, emergenza spostata in altra parte della Sicilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La preoccupazione delle imprese e dei lavoratori portuali - ha evidenziato Ammatuna - è quella che si possa intralciare la normale attività commerciale con evidenti danni economici alla città. Ma non sono soltanto gli aspetti tecnici a preoccuparmi, anche sotto l’aspetto della gestione dell’accoglienza, dalla quale è stato di fatto escluso il controllo del Comune di Pozzallo, vanno cambiate molte cose. Basti pensare che, al momento, la figura di colui che dovrebbe verificare il buon andamento dell’hotspot, il direttore, è espressa dalla stessa cooperativa affidataria del servizio e non come prima che veniva nominata dal sindaco, insomma una commistione fra controllore e controllato. Ma non basta il responsabile sanitario del centro mentre nel passato era un medico pubblico dell’azienda sanitaria, ora invece è nominato dall’Ente gestore. Infine, la città di Pozzallo, con migliaia e migliaia di marittimi, aveva espresso con forza, per voce unanime di tutte le forze politiche, la necessità di avere almeno due medici di Sanità marittima ottenendo una risposta parziale. Pozzallo è conosciuta nel mondo intero come luogo di accoglienza, ma proseguendo su questa strada la pazienza dei miei concittadini potrebbe esaurirsi”, ha concluso il sindaco. (Ren)