Giappone: fusione Dpp-Cdp, Edano e Izumi candidati alla presidenza del nuovo partito

- È partita ufficialmente oggi in Giappone la corsa per la leadership della nuova forza di opposizione che nascerà dalla fusione tra il Partito democratico per il popolo (Dpp) e il Partito costituzionale democratico (Cdp). Yukio Edano, 56 anni, leader del Cdp, e Kenta Izumi, 46 anni, responsabile politico del Dpp, hanno presentato le loro candidature alla presidenza del nuovo partito in vista dell’elezione in programma giovedì 10 settembre. La fusione dovrebbe essere ufficializzata il 15 settembre. Edano, considerato il favorito, punta su una linea politica incentrata sullo stimolo della spesa privata, con la riduzione o sospensione dell’imposta sui consumi per un periodo limitato, l’esenzione dall’imposta sul reddito per le persone che guadagnano fino a dieci milioni di yen e la distribuzione di diecimila yen a persona al mese alle persone a basso reddito. Izumi è favorevole alla sospensione dell’imposta sui consumi al dieci per cento finché l’inflazione non sarà al due per cento e alla vaccinazione universale gratuita contro il coronavirus, una volta disponibile il vaccino. I due sono in disaccordo sul nome della nuova formazione: il primo propone Partito costituzionale democratico; il secondo Partito democratico. (segue) (Git)