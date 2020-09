Giappone: fusione Dpp-Cdp, Edano e Izumi candidati alla presidenza del nuovo partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico per il popolo ha approvato la proposta di fusione col Partito costituzionale democratico il 19 agosto. La maggior parte dei parlamentari del Dpp ha appoggiato la posizione del segretario generale, Hirofumi Hirano, respingendo invece quella del leader, Yuichiro Tamaki, contrario a una confluenza unilaterale nel Cdp. Tamaki, pur auspicando la formazione di una forza più grande in grado di cambiare la politica giapponese, ha espresso riserve sull’ideologia liberale del Cdp e preoccupazione per la sorte dei fondi del Dpp, e ha deciso di non unirsi al progetto. Potrebbe formare un nuovo gruppo parlamentare di 14 persone. La fusione, oggetto di una trattativa infruttuosa già alla fine dell’anno scorso, è stata decisa in vista delle elezioni della Camera dei rappresentanti del 2021. (segue) (Git)