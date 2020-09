Francia-Germania: ministro Economia Le Maire, su idrogeno vogliamo progetto comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parigi vuole "trovare un progetto comune franco-tedesco" sull'idrogeno. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, intervenendo alla trasmissione "Grand rendez-vous", organizzata dall'emittente televisiva "Cnews", quella radiofonica "Europe1" e dal quotidiano "Les Echos". Il progetto riceverà investimenti pari a 7 miliardi di euro in Francia e a 9 miliardi in Germania su dieci anni. "Sarò l'11 settembre a Berlino e vedremo come coniugare i nostri sforzi", ha detto il ministro. "Non rifacciamo con l'idrogeno l'errore che abbiamo fatto con i pannelli fotovoltaici" che "hanno ucciso l'industria del pannello solare europea e sovvenzionato l'industria del pannello solare cinese", ha affermato il ministro. Su questo dossier "non finanziamo l'acquisto di idrogeno, finanziamo la realizzazione di prodotti industriali, ad esempio le pile a combustibile", ha poi aggiunto Le Maire. (Frp)