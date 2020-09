Sardegna: l'appello di Carla Cuccu (M5S), "Regione faccia chiarezza sui lavori alla sede per Parco Geominerario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione faccia chiarezza sui lavori di restauro di "Villa Pertusola", ad Iglesias, sede istituzionale del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna. L'appello arriva dalla consigliera regionale del Movimento 5 stelle, Carla Cuccu, che nei giorni scorsi era intervenuta per chiedere conto del trasferimento, definito provvisorio, della sede da Iglesias alla Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, proprio per permettere l'esecuzione di lavori di ristrutturazione a Villa Pertusola, sede istituzionale del Corsorzio. Cuccu ha presentato un'interrogazione indirizzata all'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis e al presidente della Regione, Christian Solinas. "Sarebbe il caso di capire se la Regione sia stata informata sulle modalità e sulla tempistica di esecuzione dei lavori da parte Consorzio del Parco – ha dichiarato Carla Cuccu -. C'è il pericolo che la decisione di spostare provvisoriamente la sede da Iglesias a Carbonia possa poi diventare definitiva. Non capisco la necessità di questa scelta visto e considerato che, secondo quanto deliberato dalla Giunta comunale di Iglesias, sono stati messi a disposizione del parco Villa Boldetti, Villa Monteverdi e Villa Bellavista". Già nei mesi scorsi, la Cuccu aveva presentato una mozione per chiedere la valorizzazione e la riqualificazione del sito escluso, nel 2019, dalla Global Geoparks Network Unesco, ma in odore di ricandidatura. "Una situazione davvero intollerabile e che lascia davvero perplessi – ha concluso Carla Cuccu -. Senza contare il fatto che i dipendenti saranno costretti ad effettuare trasferte giornaliere, con un aggravio di costi non indifferente". (Rsc)