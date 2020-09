Francia-Grecia: il 10 settembre in Corsica bilaterale Macron-Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron in Corsica il 10 settembre. I colloqui, secondo quanto riferisce la stampa di Atene, saranno incentrati sulla cooperazione bilaterale in particolare per quanto riguarda la conclusione di un accordo in materia di difesa. Fonti citate dal quotidiano "Kathimerini", indicano che Mitsotakis e Macron definiranno i dettagli di un accordo per l'acquisto da parte greca di alcuni jet Rafale della generazione 4,5 costruiti dalla francese Dassault e di altri equipaggiamenti militari. Nei giorni scorsi Mitsotakis ha incontrato il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos, il capo di Stato maggiore della Difesa Konstantinos Floros e quello della Marina militare Stylianos Petrakis per discutere del rafforzamento della Grecia nel settore della difesa. Oltre all'acquisto dei Rafale, la Grecia starebbe anche valutando l'acquisto di nuove fregate nel quadro delle tensioni crescenti con la Turchia nel Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)