Campidoglio: consiglio prosegue in videoconferenza, al voto modifiche a regolamento commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina si riunirà martedì 8 settembre e giovedì 10 settembre dalle 14 alle 20, e venerdì 11 settembre dalle 14 alle 18. La seduta si terrà anche questa settimana in videoconferenza. Tra le proposte di delibera arrivano all'attenzione del consiglio comunale la modifica al regolamento delle attività commerciali e la modifica al regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, inoltre sarà messa ai voti anche la delibera voluta dal presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, e relativa all'istituzione del Forum Sviluppo Roma 2030-2050. All'ordine del giorno anche diverse mozioni tra cui una a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, che chiede alla sindaca di Roma di attivarsi presso la Regione Lazio per impedire l'ampliamento della discarica di Cava Covalca nel Municipio IX a tutela del patrimonio ambientale circostante; e una a prima firma della consigliera del Partito democratico, Valeria Baglio, che chiede all'amministrazione capitolina di acquisire l'area denominata parco della Cellulosa per realizzarne un parco pubblico. Il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, sempre con una mozione chiederà invece all'Assemblea capitolina di impegnare la sindaca e la giunta a individuare soluzioni alternative rispetto alla concessione di nuove licenze taxi per gli urtisti, commercianti di souvenir a cui - a seguito delle delocalizzazioni - il Campidoglio ha offerto di mutare la licenza. (Rer)