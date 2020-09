Giustizia: Bartolozzi (FI), rivisitare subito sistema premialità detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima evasione di Johnny Mastini, detto lo Zingaro, rende evidente che il sistema delle premialità per taluni detenuti va urgentemente rivisto". Cosi la deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi. "Non è concepibile che un detenuto condannato all'ergastolo per due omicidi e per numerose rapine a mano armata, precedentemente evaso nel 2014 e nuovamente nel 2017, possa usufruire di permessi premio, peraltro a distanza di così poco tempo dalle violazioni pregresse", aggiunge. "Mortificato lo Stato – prosegue –, svilito il lavoro di magistrati e forze dell'ordine e beffati i familiari delle vittime. E questo è solo un altro tassello. Le devastazioni, i morti e le evasioni del mese di marzo, le 500 scarcerazioni, le celle aperte ed il rinvenimento di centinaia di cellulari nei reparti di alta sicurezza sono frutto di una conclamata incapacità di programmazione e gestione del sistema giustizia da parte del Ministro Bonafede. Invece di sbandierare pseudo riforme, il Guardasigilli – conclude l'esponente azzurra – metta subito mano a norme che impediscano alle mafie di avere il controllo degli istituti penitenziari e garantisca la certezza della pena". (Com)