Colleferro: sindaco, Comune si costituirà parte civile per omicidio Willy

- In un lungo post su Facebook in cui annuncia per oggi alle 12 il lutto cittadino per la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, annuncia: "Ci costituiremo parte civile nel processo, e con gli altri sindaci non lasceremo sola la famiglia, mai. Molti avvocati, anche da Roma e Frosinone stanno chiamandomi per offrire aiuto. Ai carabinieri - sottolinea Sanna - abbiamo fornito tutto ciò che potevamo, soprattutto le immagini delle telecamere comunali che avevamo istallato di concerto con tutte le forze dell'ordine. Chiederò ogni giorno - continua il sindaco - che giustizia venga fatta, chiederò fino allo sfinimento agli inquirenti di fare chiarezza e proteggere i testimoni ed alla magistratura di assicurare pene pesanti ai responsabili di tali efferatezze: l'omicidio di un ragazzo innocente non può passare come passa uno dolore". Willy Monteiro Duarte aveva 21 anni ed è deceduto a seguito delle percosse inferte da un gruppo di giovani nel tentativo di difendere un amico da una rissa davanti a un locale nel Comune di Colleferro. (Rer)