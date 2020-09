Energia: pressioni delle aziende su ente regolatore britannico per rivedere ribasso degli utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente britannico per la regolamentazione del mercato dell'energia (Ofgem) starebbe facendo fronte ad un crescente malcontento delle compagnie che gestiscono l'infrastruttura di distribuzione sul territorio nazionale, a causa di un nuovo piano di regolamentazione presentato a luglio 2020 che prevede la riduzione del margine di guadagno massimo possibile dal 7-8 per cento al 3,95. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times". Secondo le compagnie che gestiscono l'infrastruttura di distribuzione, la riduzione degli utili comprometterebbe la stabilità aziendale e potrebbe mettere a rischio numerosi posti di lavoro. La riduzione degli utili inoltre renderebbe più difficile il raggiungimento dell'obiettivo legalmente stabilito di avere zero emissioni entro il 2050.(Rel)