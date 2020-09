© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra decine di migliaia di docenti mancanti e banchi che non ci sono, la situazione della scuola è grave e imbarazzante, è sotto gli occhi di tutti. Questo fine settimana la Lega organizza 1.000 gazebo in tutta Italia, vieni a firmare e licenziamo questa sciagura per studenti e insegnanti. #Azzolinabocciata". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)