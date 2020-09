Sicurezza: Ferrara (M5s), subito banca dati condivisa su armi per prevenire tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del M5s Gianluca Ferrara annuncia in una nota che "grazie all'approvazione in Senato di un ordine del giorno del Movimento 5 stelle al decreto Semplificazioni, si impegna il governo a rendere finalmente operativa la banca dati condivisa tra forze dell’ordine e strutture sanitarie, già prevista dalla legge ma mai attuata, allo scopo di monitorare in tempo reale lo stato di salute psichica dei possessori di porto d’armi ed evitare così che persone con sopravvenuti disturbi o patologie mentali possano continuare a possedere armi da fuoco". Ferrara, primo firmatario dell'odg, spiega poi che "l'impegno del governo riguarda l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, e all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204. Ringrazio il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri per avermi personalmente confermato la sua disponibilità ad accelerare i tempi di adozione del decreto attuativo. Si tratta di un passo molto importante - conclude il senatore Ferrara - per passare dalle parole ai fatti nella prevenzione tragedie della follia", conclude il senatore del M5s. (Com)