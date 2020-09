Ue: Tajani (FI), patto per il futuro per sostenere grandi progetti e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le tante risorse messe in campo dall'Unione devono essere utilizzate nel modo migliore. Il Recovery Fund, per il quale il Partito popolare europeo si è battuto fortemente, è il segno della grande unità di valori e intenti. Serve però una visione strategica orientata al futuro per sfruttarlo al meglio e creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani, come indicato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Lo dichiara Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo, in una lettera al "Corriere della sera" scritta insieme Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo. "Vanno utilizzati al più presto i circa 36 miliardi che il Meccanismo europeo di Stabilità mette a disposizione dell'Italia, - continua - per investire nel necessario rafforzamento del sistema sanitario nazionale e, con questo, liberare risorse per far ripartire l'economia. L'Europa ha adottato misure senza precedenti per sostenere cittadini e imprese, tra cui 'Sure', lo strumento che finanzia la cassa integrazione e tutela i posti di lavoro degli Europei colpiti dalla crisi. Possiamo essere orgogliosi - continua - della reazione dell'Europa. Tuttavia, per noi Popolari europei, solidarietà non significa assistenzialismo: i fondi che arriveranno non vanno indirizzati in spese improduttive, ma investiti in grandi piani. I fondi Ue per la ripresa devono assicurare all'Europa di uscire vincitrice dalla crisi. Per questo proponiamo un 'patto per il futuro', per sostenere grandi progetti europei negli anni a venire, ripercorrendo i passi dei nostri predecessori, creando e sostenendo imprese ambiziose", conclude Tajani. (Com)