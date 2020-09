Francia: Consiglio di Stato conferma obbligo mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato in Francia ha convalidato la quasi totalità dei decreti che impongono l'utilizzo della mascherina a Strasburgo e a Lione per arginare i rischi di contagio da coronavirus. Nei giorni scorsi i Tar delle rispettive città francesi avevano bocciato i decreti dei prefetti. "L'importante è che questo obbligo sia coerente e facile da applicare per i cittadini", si legge nella nota, diffusa nella serata di ieri. "Questi perimetri devono essere delimitati – e giustificati – attraverso l'esistenza di diverse zone a forte rischio di contaminazione", sostiene il Consiglio di Stato. "La semplicità e la leggibilità di un obbligo, come quello di portare la mascherina, sono necessari alla sua buona conoscenza e alla sua corretta applicazione da parte degli abitanti", afferma il comunicato. A Lione e a Villeurbanne sarà quindi obbligatorio portare la mascherina, salvo per chi farà sport all'aperto, mentre a Strasburgo l'imposizione sarà limitata alle zone densamente popolate.(Frp)