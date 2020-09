Family Act: Bonetti, alcune misure potrebbero entrare nel piano per Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Family act ha tante azioni, alcune delle quali potrebbero entrare nel piano per il Recovery Fund". Lo ha detto il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (Iv), intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus. “L’assegno unico universale è uno dei pilastri fondamentali della nuova riforma fiscale ed è inserito nel Family Act – ha affermato Bonetti-. Il primo atto del governo dopo il lockdown è stato l’approvazione del Family act, un atto rivoluzionario. E' un cambio di passo per il nostro Paese che ha un carattere di universalità. L’assegno unico è rivolto a tutti i bambini, poi ci sarà una parte maggiorata progressiva in base al reddito del nucleo familiare", ha aggiunto. "E’ un elemento unificante e in quanto tale è un input dal punto di vista demografico. L’Italia oggi può ripartire se restituisce alle donne e agli uomini la possibilità di avere delle prospettive per il futuro. Semplificazione e strutturalità sono elementi chiave per una politica di investimento e non di assistenzialismo", ha spiegato Bonetti. Sul rifinanziamento del Family act, Bonetti conclude: "Nasce come una proposta di Italia viva, ma ricordo che ha avuto consenso a livello governativo ed è stato votato all’unanimità da tutto l’arco parlamentare. Quando la politica si prende certi impegni di fronte al Paese deve portarli avanti”. (Rin)