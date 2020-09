Polonia: ex ministro Interno, Morawiecki è premier indiscusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mateusz Morawiecki ha dato prova della sua efficacia e il suo ruolo di primo ministro della Polonia non è in discussione. Lo ha detto il vicepresidente di Diritto e giustizia ed ex ministro dell'Interno Joachim Brudzinski, intervistato oggi dal settimanale "Sieci". Brudzinski ha riferito che l'annunciato rimpasto di governo avverrà tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e che la coalizione di maggioranza non ha alcuna intenzione di cambiare premier. "Ci ha guidati attraverso la pandemia di coronavirus in modo tale che oggi siamo un modello per molte economie europee", ha detto. Brudzinski, attualmente deputato al Parlamento europeo, esclude anche che ci possano essere cambiamenti in seno all'alleanza dei partiti della Destra unita. "Finché il progetto funziona perché cambiarlo? Abbiamo il sostegno della società", ha dichiarato l'ex ministro. A suo dire, se Solidarna Polska o Porozumienie, alleati di governo di PiS, si rendessero responsabili di una rottura della coalizione "passerebbero alla storia come persone non sagge e irresponsabili". (segue) (Vap)