Polonia: ex ministro Interno, Morawiecki è premier indiscusso (2)

- "Non credo nemmeno che Konfederacja possa essere un partner. Non so con chi si possa parlare al suo interno. Quella collezione di personaggi differenti è stupefacente", ha continuato Brudzinski. L'europarlamentare si è detto convinto che Jaroslaw Kaczynski sarà riconfermato alla guida del partito in autunno. "Sta per scadere il mandato dell'attuale dirigenza e il congresso deciderà chi sarà il futuro presidente. Kaczynski ha dichiarato che parteciperà all'elezione e me ne rallegro. Personalmente sono tranquillo a proposito della decisione del congresso", ha affermato Brudzinski. (Vap)